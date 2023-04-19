Болгария приостанавливает импорт продуктов питания из Украины

Болгария вводит временный запрет на импорт продуктов питания из Украины. Однако транзит товаров сохранится. Об этом заявил и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев, передает BNR.

По его словам, за последний год вопреки идее "коридоров солидарности" значительные объемы украинского продовольствия остались в Болгарии и нарушили основные производственно-торговые цепочки.

"Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса", - высказался Донев.

Как отметил глава болгарского правительства, страна рассчитывает на то, что Брюссель услышит и поймет позиции стран, которые ввели запреты на импорт украинского продовольствия.

Он добавил, что Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей ничем не будут способствовать ее делу.

BNR пишет, что пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет, но правительство Болгарии примет решение в этом направлении на заседании сегодня, 19 апреля.

Напомним, ранее приостановить импорт украинского зерна решили Польша, Венгрия и Словакия. Под временный запрет попали и некоторые другие продукты. К примеру, в Словакию Украина не сможет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Такие шаги были сделаны после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.