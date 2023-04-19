В Минагрополитики сообщили, за чей счет будет осуществляться контроль за транзитом агропродукции через Польшу

Опломбирование грузов с украинской агропродукцией, которые следуют транзитом через Польшу, и их временное сопровождение будет проводиться за счет польской стороны.

Об этом сообщил министр агрополитики Николай Сольский, передает "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона будет проводить дополнительный контроль, чтобы она шла именно транзитом, через систему SENT, электронные пломбы и также будет отслеживать трекинговое движение автотранспорта. Первую неделю они по своему выбору будут сопровождать транспорт на таможнях. И одна операция, и вторая будут осуществляться за счет польской стороны", – отметил он.

По его словам, впоследствии сопровождение украинских грузов станет необязательным и будет применяться в исключительных случаях. Например, если у представителей польских спецорганов возникнут обоснованные подозрения в нарушении перевозчиком транзита.

"В таком случае они вас не пропустят, если вы не возьмете оплачиваемую услугу за свой счет по сопровождению машины на границе", - сообщил Сольский.

Министр также порекомендовал представителям бизнеса не давать основания польской стороне подозревать украинскую сторону в нарушении правил транзита.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Он должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.

Венгрия и Словакия не запрещали транзит украинского зерна через свои страны.