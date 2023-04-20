Зернова криза. У ЄК назвали умову, за якої 5 країн ЄС отримають 100 млн євро на підтримку фермерів

Пять країн ЄС, яким Єврокомісія запропонувала пакет фінансової підтримки на 100 млн євро на тлі кризи з українським зерном, отримають кошти лише за умови скасування своїх односторонніх заборон.

Про це заявили віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає "Європейська правда".

Така заява прозвучала після зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії, а також з Україною.

Члени Єврокомісії повідомили, що на зустрічі вони представили комплексні пропозиції ЄС, спрямовані на вирішення проблем аграріїв цих 5 країн.

Запропонований Єврокомісією пакет заходів включає другий транш фінансової підтримки постраждалих фермерів, виняткові захисні заходи щодо ключових продуктів та заходи, спрямовані на сприяння транзиту українського експорту зерна через "коридори солідарності".

"Запропонований Комісією пакет залежить від того, чи скасують держави-члени свої односторонні заходи. Ми підкреслили важливість швидкого дотримання спільного підходу ЄС, а не односторонніх рішень, щоб уникнути численних заборон та рішень, які ставлять під загрозу внутрішній ринок", – заявили Домбровскіс та Войцеховський.

Вони додали, що Єврокомісія взяла до відома думки, які учасники висловили на зустрічі. Сторони домовилися продовжити політичні консультації найближчими днями з метою якнайшвидшого пошуку рішення.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.

У ЄК заявили про низку заходів для врегулювання зернової кризи, зокрема до вже наданого пакету 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.

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