Украина попала в десятку мировых экспортеров курятины

Украина вошла в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, заняв шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund.

Лидером рейтинга стала Бразилия. Экспортеры этой страны отгрузили в 2021 году на внешние рынки более 4 миллионов тонн курятины.

Второе место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров мяса курицы получили США. В 2021 году эта страна экспортировала 3,4 миллиона тонн курятины.

Замыкает тройку лидеров Евросоюз. В совокупности страны ЕС в 2021 году отгрузили на внешние рынки 1,8 миллиона тонн мяса птицы.

Украина же за весь 2021 год экспортировала 440 тысяч тонн курятины. Замыкает топ-10 мировых экспортеров курятины Аргентина с показателем в 180 тысяч тонн.

В 2021 году Украина существенно нарастила производство курятины. В течение года производство замороженной курятины в Украине увеличилось на 20%. При этом производители этой продукции столкнулись со сложностями, связанными с ростом цен на газ.

Проблема роста цен на энергоносители усложнила работу и другим производителям. Поэтому Кабинет министров решил установить в размере не выше 1% торговую надбавку за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей производителей ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.