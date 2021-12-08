Украина существенно нарастила производство курятины

В течение года производство замороженной курятины в Украине увеличилось на 20%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по данным Госстата, за 10 месяцев этого года в Украине было произведено 146 тысяч тонн продукта, что на 20,8% больше, чем в прошлом. Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.

При этом производство свежих или охлажденных частей тушек также возросло – на 3,5% в год.

В то же время производство замороженных частей тушек выросло на 2%.

Также Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы – на 2,3% в год.

Ранее сообщалось, что до конца года куриное мясо может подорожать минимум на 5% из-за рост цен на комбикорм и увеличения налоговой нагрузки производителей.

Аналитики заявляли, что до конца года рост цен на курятину составит 5-10%, а в случае принятия законопроекта № 5600 стоимость мяса увеличится на 10-15%.