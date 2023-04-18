Украинский бизнес призывает Польшу, Венгрию и Словакию срочно отменить ограничения для агропродукции из Украины

Украинский бизнес через Европейскую Бизнес Ассоциацию призывает правительства Польши, Венгрии и Словакии срочно пересмотреть недавние решения относительно временных ограничений ввоза аграрной продукции из Украины и не допустить такого ограничения со стороны Болгарии.

В частности, как говорится в обращении бизнес-объединения, необходимо срочно восстановить транзит сельскохозяйственной продукции по территории Польши, Венгрии и Словакии.

Как подчеркивают в ЕБА, введение любых ограничительных мер в отношении импорта сельхозтоваров из Украины необходимо вводить с предупреждением заранее, чтобы у экспортеров была возможность выполнить заключенные ранее контракты. Более того, в ассоциации заявляют и о задержках на границе товаров, не подпадающих под новые меры.

"Ограничения импорта в Польшу, Венгрию и Словакию введены на ряд украинской агропродукции, однако по сообщениям бизнеса, сейчас задерживают товары, которые даже не включены в этот перечень, в частности, масло подсолнечное, что добавляет непонятности и является еще более недопустимым", - говорится в сообщении.

Как указывают в ЕБА, решение соседних стран ЕС, учитывая существующую морскую блокаду, которая лишь частично нивелирована Черноморской зерновой инициативой (которая при этом ныне также под угрозой), фактически привело к полной остановке экспорта украинского зерна и другой агропродукции на европейский рынок.

"Стоит отметить, что традиционные экспортные маршруты, в частности, для украинской сельскохозяйственной продукции ранее не проходили, в частности, через Польшу. Однако 60-70% аграрных грузов, следующих транзитом через территорию Польши в порты Гданьск, Гдыня, Щецин и Свиноуйсце, предназначены для получателей стран-членов ЕС", – отмечают в ассоциации.

Там выражают надежду, что голос украинского бизнеса будет услышан и сложившаяся "непонятная ситуация" будет максимально быстро урегулирована, экспорт разблокирован, а подобные ограничения не будут внедряться в других странах.

Отметим, что и в Румынии ныне тоже появилась инициатива запретить импорт зерна из Украины. Ее выдвинула Социал-демократическая партия, входящая в правящую коалицию и имеющая наибольшее представительство в парламенте.

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