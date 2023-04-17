Венгрия может продлить запрет на импорт украинского зерна: какое условие Будапешта

Венгрия может продлить запрет на импорт украинского зерна после 30 июня. Об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, передает Reuters.

По его словам, это произойдет, если Европейский Союз не примет достаточных мер по защите венгерских фермеров.

Напомним, Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур и других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Это ограничение будет действовать до 30 июня. При этом возможность транзита агропродукции через венгерскую территорию сохранится.

Решение о запрете импорта украинского зерна приняли также Польша и Словакия.

Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

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