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Агро
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Угорщина може продовжити заборону імпорту українського зерна: яка умова Будапешта

Зерно
Зерно. Фото: Depositphotos

Угорщина може продовжити заборону на імпорт українського зерна після 30 червня. Про це заявив представник міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, передає Reuters.

За його словами, це відбудеться, якщо Європейський Союз не вживе достатніх заходів для захисту угорських фермерів.

Нагадаємо, Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових й олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Це обмеження діятиме до 30 червня. При цьому можливість транзиту агропродукції через угорську територію збережеться.

Рішення про заборону імпорту українського збіжжя прийняли також Польща й Словаччина.

Це сталося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко