"Зерновая инициатива" под угрозой остановки: Кубраков едет на переговоры в Турцию

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 18 апреля посетит Турцию. Он обсудит работу "зернового соглашения".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции.

Кубраков во время визита проведет встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром в городе Кайсери.

"В ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы, в том числе зерновая инициатива, созданная по инициативе Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 17 апреля заявило, что российская сторона снова заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. В Киеве надеются, что ООН и Турция повлияют на ситуацию.

Отметим, зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение продлили на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.