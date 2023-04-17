"Зернова ініціатива" під загрозою зупинки: Кубраков їде на переговори в Туреччину

Віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 18 квітня відвідає Туреччину. Він обговорить роботу "зернової угоди".

Про це повідомила пресслужба Міноборони Туреччини.

Кубраков під час візиту проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.

"Під час зустрічі буде обговорено двосторонні питання, зокрема зернову ініціативу, створену з ініціативи Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 17 квітня заявило, що російська сторона знову заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У Києві сподіваються, що ООН та Туреччина вплинуть на ситуацію.

Зазначимо, зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.