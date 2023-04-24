Польские производители молочной продукции выступили против закрытия своего рынка для Украины

Объединение польских молочных ассоциаций "Понимание в молочной отрасли" обратилось с открытым письмом к министру развития экономики и технологий Польши Вальдемару Буде, в котором настоятельно рекомендует исключить молоко и молочную продукцию из списка украинских сельхозпродуктов, запрещенных для импорта в Польшу.

Об этом сообщил польский деловой журнал Forum Mleczarskie.

"Как представители молочной отрасли мы считаем, что текущие результаты внешней торговли молочными продуктами между Польшей и Украиной не оправдывают введение таких резких мер, как запрет импорта молока и молочных продуктов в нашу страну", — говорится в письме объединения.

Польские молочные ассоциации также допускают, что Украина может принять ответные меры в торговле с Польшей. Отметим, что украинские молочники уже призвали Кабмин к зеркальному запрету на импорт молочной продукции из Польши.

Польские производители прогнозируют, что такое развитие событий повлечет за собой запрет на экспорт польских сыров, сухой сыворотки и ферментированных продуктов, для которых Украина является важным рынком сбыта.

В письме говорится, что из-за снижения спроса на молочную продукцию и инфляцию польские производители и переработчики молока рассчитывают именно на экспорт молочных продуктов, а Украина является для них важным поставщиком.

"Уже пять лет мы являемся крупнейшим поставщиком сыра, молока, молочных напитков и модифицированной сыворотки в Украину. Украина является одним из крупнейших получателей нашей молочной продукции за пределами ЕС (EUR108 млн в 2022 году), и на нее приходится более 3% всего нашего экспорта. Украина занимает 17% экспорта польского йогурта, 7% экспорта сыра и 9% сычужного сыра", - аргументировали польские производители молочных продуктов.

Напомним, Польша 15 апреля запретила ввоз в страну зерна и других продуктов питания из Украины для реализации на территории страны.

Кроме Польши временные запреты импорта украинской агроподукции ранее ввели Венгрия и Словакия, а 19 апреля было объявлено о таком решении со стороны Болгарии.

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