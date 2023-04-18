Производители и супермаркеты пытаются распродать запасы сыра

В преддверии Пасхальных праздников продажи сыра выросли, а у сыроваров появился шанс избавиться от накопленных на протяжении последних недель запасов.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

Как отмечают аналитики, пока сложно оценить как активнее стала торговля сырами.

Многие украинцы вернулись перед праздниками из-за границы, кроме того, на такие большие праздники даже малообеспеченные украинцы позволяют себе покупать недешевые продукты, к которым относится и сыр", - подчеркивают эксперты.

Они отмечают, что все равно до уровня довоенных продаж сыров в Украине очень далеко.

"Спрос увеличился, но производители не поднимают цены предложений, как это было в довоенные времена. Правда, базовые прайсы и так остаются достаточно высокими. Хорошо что хоть количество акционных распродаж в последнее время значительно увеличилось. Производители и супермаркеты пытаются избавиться от непроданного сыра из запасов", – констатируют аналитики.

Они добавляют, что с внешними продажами настоящего сыра ситуация выглядит неплохо, но нет уверенности, что это надолго.

Как и по сырным продуктам, основным импортером украинских сыров выступает Казахстан, на рынок которого очень хотят заходить российские и белорусские производители с более дешевой продукцией. Но пока украинский экспорт сыра в первом квартале даже значительно больше показателей аналогичных периодов прошлых лет.

Доля Казахстана в экспорте украинского сыра (с учетом сырного продукта) составляет 50%, продажи в Молдову занимают 35%.

Напомним, в Украине упал спрос на свежие молочные продукты.

В настоящее время депутаты предлагают снизить ставку налога на добавленную стоимость на молоко и молочные продукты до 10%, а также внести вклад на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции.

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