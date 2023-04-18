Виробники та мережі намагаються розпродати запаси сиру

Напередодні Великодніх свят продажі сиру зросли, а у сироварів з’явився шанс позбутися накопичених впродовж останніх тижнів запасів.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Як зауважують аналітики, поки що складно оцінити наскільки активнішою стала торгівля сирами.

Багато українців повернулося перед святами із-за кордону, крім того, на такі великі свята навіть малозабезпечені українці дозволяють собі купувати недешеві продукти, до яких належить і сир", - підкреслюють експерти.

Вони зазначають, що все одно до рівня довоєнних продажів сирів в Україні ще дуже далеко.

"Попит збільшився, але виробники не піднімають ціни пропозицій, як це було в довоєнні часи. Правда, базові прайси і так залишаються досить високими. Добре що хоч кількість акційних розпродажів останнім часом значно збільшилась. Виробники та мережі намагаються позбутися непроданого сиру з запасів", - констатують аналітики.

Вони додають, що із зовнішніми продажами справжнього сиру ситуація виглядає непогано, але зовсім немає впевненості, що це надовго.

Як і по сирних продуктах, основним імпортером українських сирів виступає Казахстан, на ринок якого дуже хочуть заходити російські та білоруські виробники з більш дешевою продукцією. Але поки що український експорт сиру в першому кварталі навіть значно більший за показники аналогічних періодів минулих років.

Частка Казахстану в експорті українського сиру (з урахуванням сирного продукту) становить 50%, продажі до Молдови займають 35%.

Нагадаємо, в Україні впав попит на свіжі молочні продукти .

Наразі депутати пропонують знизити ставку податку на додану вартість на молоко і молочні продукти до 10%, а також запровадити внесок на галузеве фінансування програм просування молочної продукції.

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