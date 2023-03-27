Украинская молочная продукция потеряла важный экспортный рынок: в чем причина

Союз молочных предприятий Украины призвал как можно быстрее урегулировать проблемы в торговых отношениях с Узбекистаном, ведь украинские компании экспортеры несут убытки и теряют узбекский рынок, вернуться на который будет очень тяжело.

Об этом пишет Аgroportal.ua.

Отмечается, что тревогу экспортеров вызывает ситуация, сложившаяся в торговле с Узбекистаном, после введения в действие распоряжения Государственного таможенного комитета об отмене преференциального режима торговли с Узбекистаном 1 июля 2022 года.

В ответ на это, не дождавшись объяснений украинской стороны об основаниях для такого решения, Узбекистан тоже принял соответствующие меры.

"Потерпевшей стороной оказались украинские компании-экспортеры, которые несут убытки и теряют узбекский рынок, вернуться на который будет очень тяжело", - объясняют в Союзе молочных предприятий Украины.

Там добавляют, что этому вопросу было посвящено совещание представителей Минагрополитики, Минэкономики и Посольства Украины в Республике Узбекистан.

В ходе заседания присутствовавшие обсудили возможные варианты решения проблемы. Все участники выразили поддержку тем усилиям, которые сейчас прилагает Минагрополитики и заместитель министра Тарас Высоцкий для урегулирования этой ситуации, которая вредит украинскому бизнесу и должна быть решена как можно скорее.

Напомним, Украина в 2023 году экспортировала на 55% больше молочных продуктов, чем в аналогичный период прошлого года. За январь-февраль было экспортировано 16,4 тысячи тонн молочной продукции.