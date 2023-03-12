Україна вдвічі збільшила експорт молочної продукції: які країни купують

Україна в 2023 році експортувала на 55% більше молочних продуктів, ніж в аналогічний період минулого року. За січень-лютий було експортовано 16,4 тисяч тонн молочної продукції.

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Про це повідомила пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що Україна заробила на експорті молочних продуктів $35,8 млн, що на 33% більше проти січня-лютого 2022 року. При цьому, обсяги постачань зросли майже в усіх категоріях, окрім маслянки, коагульованого молока та вершків, йогуртів, кефіру.

"Варто відмітити збільшення обсягів експорту сирів. Український виробник зміг наростити торгівлю, коли до повномасштабного вторгнення це було складно зробити через більш високу собівартість виробництва", - зауважують в УКАБ.

За останні два місяці було експортовано 1,3 тис. т продукції, що на 49% більше, ніж торік, вартісний показник складає 6,4 млн дол. – на 71% більше.

За лютий 2023 року експортовано 786 тис. т на суму 3,8 млн дол. Найбільші країни імпортери українського сиру в минулому місяці були: Казахстан (59,8%), Молдова (19,7%), Йорданія (5,3%), Азербайджан (4,7%).

Суттєво збільшилися також обсяги експорту морозива. У 2023 році вже експортовано 876 тонн, та у вартісному показнику 2,9 млн дол., він зріс в 2,3 рази порівняно з минулим роком. Основними покупцями продукту є: Молдова (21,8%), Польща (34,8%), Ізраїль (12%).

Молока та вершків згущених за останні два місяці експортували 4,2 тис. тонн, що на 37% більше, ніж торік, стрімке зростання зафіксоване саме минулого місяця – експортовано 2,7 тис. тонн, що на 92% більше, ніж в січні.

Найбільше імпортували в лютому Польща (17,7%), Малайзія (14,7%), Ізраїль (10,2%), Литва (7,8%).

Об’єм експорту масла вершкового за два останні місяці складає 1,7 тис. т. Порівняно з аналогічним періодом минулого року об’єми торгівлі зросли на 35%, а вартісний показник – на 31% та складає 9,4 млн дол. В лютому об’єми торгівлі становили 875 тонн. Найбільше масла вершкового за останній місяць експортувалося до Молдови (26,1%), Казахстану (21%), Азербайджану (15,4%), Ізраїлю (11,2%), Лівії (7%).

Інфографіка: УКАБ

Зазначимо, Україна в 2022 році займає перші місця у переліку постачальників наймаржинальніших біржових молочних товарів в ЄС, а саме, вершкового масла та сирів.