Польські виробники молочної продукції виступили проти закриття свого ринку для України

Об'єднання польських молочних асоціацій "Розуміння в молочній галузі" звернулося з відкритим листом до міністра розвитку економіки та технологій Польщі Вальдемара Буде, в якому наполегливо рекомендує виключити молоко та молочну продукцію зі списку українських сільгосппродуктів, заборонених для імпорту до Польщі.

Про це повідомив польський діловий журнал Forum Mleczarskie.

"Як представники молочної галузі, ми вважаємо, що поточні результати зовнішньої торгівлі молочними продуктами між Польщею та Україною не виправдовують запровадження таких різких заходів, як заборона імпорту молока та молочних продуктів до нашої країни", — йдеться у листі об'єднання.

Польські молочні асоціації також допускають, що Україна може вжити заходів у відповідь у торгівлі з Польщею. Зауважимо, що українські молочники вже закликали Кабмін до дзеркальної заборони імпорту молочної продукції з Польщі.

Місцеві виробники прогнозують, що такий розвиток подій спричинить заборону експорту польських сирів, сухої сироватки та ферментованих продуктів, для яких Україна є важливим ринком збуту.

В листі також йдеться, що через зниження попиту на молочну продукцію та інфляцію польські виробники та переробники молока розраховують саме на експорт молочних продуктів, а Україна є для них важливим постачальником.

"Вже п'ять років ми є найбільшим постачальником сиру, молока, молочних напоїв та модифікованої сироватки в Україну. Україна є одним із найбільших отримувачів нашої молочної продукції за межами ЄС (EUR108 млн у 2022 році), і на неї припадає понад 3% всього нашого експорту. Україна займає 17% експорту польського йогурту, 7% експорту сиру та 9% сичужного сиру", — аргументували польські виробники молочних продуктів.

Нагадаємо, Польща 15 квітня заборонила ввезення до країни зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.

Окрім Польщі, тимчасові заборони імпорту української агроподукції раніше запровадили Угорщина та Словаччина, а 19 квітня було оголошено про таке рішення з боку Болгарії.

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