Українські молочники закликали Кабмін до дзеркальної заборони імпорту молочної продукції з Польщі

Спілка молочних підприємств України розчарована результатом дводенних переговорів представників українського уряду з польськими колегами стосовно введеної з 15 квітня до 30 червня заборони на імпорт в Польщу української сільськогосподарської і харчової продукції та її транзиту.

Як вказується у заяві галузевого об'єднання, досягнута домовленість про поновлення транзиту через територію Польщі з 21 квітня не змінює ситуацію з забороною молочного експорту і тим самим ставить під удар вітчизняну молочну галузь.

"Ми вимагаємо від нашого уряду захистити вітчизняну молочну галузь введенням дзеркальних заходів: заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі", - йдеться у заяві.

СМПУ нагадує, рішення про обмеження торгівлі стосовно країн Євросоюзу може приймати тільки Європейська комісія. Асоціація також додає, що розраховує на підтримку уряду України і європейських колег, "які можуть повернути торговельні відносини наших країн в поле європейського законодавства".

Нагадаємо, що окрім Польщі, тимчасові заборони імпорту української агроподукції раніше запровадили Угорщина та Словаччина, а 19 квітня було оголошено про таке рішення з боку Болгарії.

В Єврокомісії вважають, що такі односторонні дії країн ЄС є неприйнятними, але досягнення домовленності України й Польщі щодо транзиту привітали. Український бізнес тим часом закликає згадані країни терміново скасувати обмеження для агропродукції з України.

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