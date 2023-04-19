Украинские молочники призвали Кабмин к зеркальному запрету импорта молочной продукции из Польши

Союз молочных предприятий Украины разочарован результатом двухдневных переговоров представителей украинского правительства с польскими коллегами по введенному с 15 апреля по 30 июня запрету на импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции и ее транзиту.

Как указывается в заявлении отраслевого объединения, достигнутая договоренность о возобновлении транзита через территорию Польши с 21 апреля не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и тем самым ставит под удар отечественную молочную отрасль.

"Мы требуем от нашего правительства защитить отечественную молочную отрасль введением зеркальных мер: запретить импорт польской молочной продукции в Украину на период запрета ввоза украинских молокопродуктов в Польшу", - говорится в заявлении.

СМПУ напоминает, что решение об ограничении торговли в отношении стран Евросоюза может принимать только Европейская комиссия. Ассоциация также добавляет, что рассчитывает на поддержку правительства Украины и европейских коллег, "которые могут вернуть торговые отношения наших стран в поле европейского законодательства".

Напомним, что кроме Польши временные запреты импорта украинской агроподукции ранее ввели Венгрия и Словакия, а 19 апреля было объявлено о таком решении со стороны Болгарии.

В Еврокомиссии считают, что такие односторонние действия стран ЕС неприемлемы, но достижение договоренности Украины и Польши о транзите все же приветствовали. Украинский бизнес тем временем призывает упомянутые страны срочно отменить ограничения для агропродукции из Украины.

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