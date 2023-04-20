ЄБА закликає нардепів не підтримувати запровадження для переробників і імпортерів внеску на просування "молочки"

Європейська Бізнес Асоціація закликає комітети Верховної Ради не підтримувати законопроекти, які передбачають запровадження в Україні внеску для переробників і імпортерів молочної продукції на заходи з її просування, що передбачає при цьому зниження податку на додану вартість на ці продукти до 10%.

Відповідне звернення адресовано головам комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, комітету з аграрної та земельної політики Олександру Гайду, комітету з економічного розвитку Дмитру Наталусі, бюджетного комітету Роксолані Підласій, комітету з антикорупційної політики Анастасії Радіній, комітету з інтеграції України до ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що відповідні законопроекти №9161, №9162 та №9163 були внесені до парламенту 31 березня групою депутатів на чолі з заступником Гетманцева Олександром Ковальчуком.

Передбачено, що метою даних ініціатив є фінансове забезпечення розвитку та стійкого зростання молочної галузі, а результатом має стати покращення ситуації на ринку виробництва українських молочних продуктів шляхом запровадження механізмів фінансування заходів з просування такої продукції як на вітчизняному, так і на світових ринках.

"Безумовно, концептуально бізнес підтримав ідею підтримки молочної галузі, адже вона значно постраждала під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зокрема, через зменшенням поголів’я великої рогатої худоби та, як результат, зменшення молочної сировини", - вказують в асоціації.

Однак там кажуть, що чимало питань у підприємців виникло під час детального аналізу документів. Зокрема, бізнес висловлює перестороги стосовно запровадження внеску на просування молочної продукції.

"По-перше, експертам асоціації не в повній мірі є зрозумілим процес створення та функціонування організації-розпорядника внеску, що, імовірно, може викликати корупційні ризики, зловживання тощо", - зазначають у ЄБА.

По-друге, запровадження внеску та застосування запропонованого законопроектом №9163 механізму його сплати, на її думку, сприятиме додатковій зарегульованості діяльності компаній та обумовить додаткове фінансове навантаження для представників бізнесу, що ще більше ускладнить ситуацію в галузі.

"Важко було передбачити, що першопочаткова ідея "фінансового забезпечення розвитку та стійкого зростання молочної галузі" може покладати додаткову відповідальність за розвиток галузі на бізнес, який постраждав, але, вочевидь, і так продовжує робити все можливе для сфери, прозоро працювати сплачуючи податки тощо", - нарікають на запропоноване нововведення в асоціації.

Окрім заклику до голів парламентських комітетів не підтримувати цю ініціативу, в ЄБА закликають звернути увагу на ситуацію і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.