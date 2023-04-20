ЕБА призывает нардепов не поддерживать введение для переработчиков и импортеров взноса на продвижение "молочки"

Европейская Бизнес Ассоциация призывает комитеты Верховной Рады не поддерживать законопроекты, предусматривающие введение в Украине взноса для переработчиков и импортеров молочной продукции на меры по ее продвижению, предусматривающие при этом снижение налога на добавленную стоимость на эти продукты до 10%.

Соответствующее обращение адресовано председателям комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, комитета по аграрной и земельной политике Александру Гайду, комитета по экономическому развитию Дмитрию Наталухе, бюджетного комитета Роксолане Пидласой, комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной и комитета по интеграции Украины в ЕС Иванне Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что соответствующие законопроекты №9161, №9162 и №9163 были внесены в парламент 31 марта группой депутатов во главе с заместителем Гетманцева Александром Ковальчуком.

Предусмотрено, что целью данных инициатив является финансовое обеспечение развития и устойчивого роста молочной отрасли, а результатом должно стать улучшение ситуации на рынке производства украинских молочных продуктов путем внедрения механизмов финансирования мер по продвижению такой продукции как на отечественном, так и на мировых рынках.

"Безусловно, концептуально бизнес поддержал идею поддержки молочной отрасли, поскольку она значительно пострадала в ходе полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в частности, из-за уменьшения поголовья крупного рогатого скота и, как результат, уменьшения молочного сырья", - указывают в ассоциации.

Однако там говорят, что множество вопросов у предпринимателей возникло при детальном анализе документов. В частности, бизнес выражает опасения относительно введения взноса на продвижение молочной продукции.

"Во-первых, экспертам ассоциации не в полной мере понятен процесс создания и функционирования организации-распорядителя взноса, что, вероятно, может вызвать коррупционные риски, злоупотребления и тому подобное", - отмечают в ЕБА.

Во-вторых, введение взноса и применение предложенного законопроектом №9163 механизма его уплаты, по ее мнению, будет способствовать дополнительной зарегулированности деятельности компаний и обусловит дополнительную финансовую нагрузку для представителей бизнеса, что еще больше усложнит ситуацию в отрасли.

"Трудно было предположить, что первоначальная идея "финансового обеспечения развития и устойчивого роста молочной отрасли" может возлагать дополнительную ответственность за развитие отрасли на бизнес, который пострадал, но, очевидно, и так продолжает делать все возможное для сферы, прозрачно работать платя налоги и так далее", – сетуют на предложенное нововведение в ассоциации.

Кроме призыва к главам парламентских комитетов не поддерживать эту инициативу, в ЕБА также призывают обратить внимание на ситуацию и премьер-министра Дениса Шмыгаля.