В Украине могут снизить НДС на молоко, введя взнос на продвижение "молочки" для переработчиков и импортеров

Группа депутатов Верховной Рады во главе с заместителем председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александром Ковальчуком предлагает парламенту снизить ставку налога на добавленную стоимость на молоко и молочные продукты до 10%, а также ввести взнос на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции.

Соответствующие законопроекты №9161, №9162 и №9163 были внесены в парламент 31 марта. В частности, первый из них предусматривает установление НДС в 10% на поставку и ввоз в Украину следующих продуктов:

- молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подсластительных веществ;

- молока и сливок, сгущенных и с добавлением сахара или других подсластительных веществ;

- масленки, коагулированных молока и сливок, йогурта, сметаны, кефира и других ферментированных или сквашенных (бактериальными заквасками) молока и сливок, сгущенных или несгущенных, с добавлением или без добавления сахара или других подсластительных веществ, ароматизированных или неароматизированных, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао;

- молочной сыворотки, сгущенной или несгущенной, с добавлением или без добавления сахара или других подсластительных веществ;

- продуктов, состоящих из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подсластительных веществ;

- масла сливочного;

- сыров всех видов и кисломолочного сыра.



Законопроект №9163 предусматривает введение взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции (товаров по кодам УКТВЭД 0401-0406), который должен уплачиваться при введении в оборот молочной продукции перерабатывающими предприятиями и импортерами.

Получателем и распорядителем взноса должно стать межотраслевое объединение производителей и переработчиков молока. Общая стоимость поставок молочных продуктов, реализуемых предприятиями-членами объединений, входящих в состав такой организации, в течение предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% стоимости поставки соответствующих товаров, проданных в предыдущий год всеми переработчиками молока.

Предполагается, что объектом взимания взноса для перерабатывающих предприятий будет объем (стоимость) реализованной молочной продукции в отчетном периоде (без НДС), а у импортеров - таможенная стоимость ввозимых молочных продуктов (без НДС). Размер (ставка) взноса составит для переработчиков 0,5% стоимости проданной продукции, а для импортеров - 0,5% от таможенной стоимости продукции.

Документ также определяет механизм взимания и использования этого взноса. Так, переработчики должны будут самостоятельно платить его ежеквартально на определенный межотраслевой организацией банковский счет. Что касается импортеров, механизм предусматривает, что Государственная таможенная служба будет пропускать соответствующие товары в Украину только после уплаты этого взноса на счета межотраслевой организации.

Кроме того, проектом определены механизмы взаимодействия органов исполнительной власти по администрированию взноса на финансирование программ продвижения молочной продукции.

В частности, для контроля за уплатой взносов Госпродпотребслужба и Налоговая должны предоставлять межотраслевой организации информацию о плательщиках взноса и объеме реализованных ими молочных продуктов за соответствующий квартал. Также информация о субъектах хозяйствования, осуществивших импорт соответствующего товара, должна предоставляться межотраслевой организации для контроля за уплатой взноса.

В случае неуплаты этой организации взноса в установленные сроки компании будет начисляться пеня в размере 0,3% в день от суммы, не уплаченной в определенный срок, но не менее 100% от суммы неуплаченных средств. То есть, оплатить придется уже сумму, как минимум вдвое большую от не уплаченной своевременно.

Предполагается, что репрезентативная межотраслевая организация сможет обращаться в суд относительно взыскания взноса и пени с субъектов хозяйствования. Средства, полученные в результате взыскания пени, будут перечисляться в доход государственного бюджета.

Законопроектом №9162 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым налоговые органы будут предоставлять межотраслевой организации объединений производителей молока, молочного сырья и переработчиков молока информацию, необходимую для определения размера указанного взноса; а также информацию, необходимую для решения о подтверждении соответствия организации вышеуказанному условию о как минимум 50%-ном объеме продаж от продаж всех переработчиков молока.

В Министерстве аграрной политики указанные проекты законов поддержали, указывая, что их одобрение будет способствовать снижению цен на молочные продукты – как отечественные, так и импортные, а также созданию новых механизмов для развития отрасли.

Как заявил министр Николай Сольский, важность инициативы также заключается и в уменьшении теневого производства и продаж молочных продуктов, которое составляет значительную часть от продаж.

"Производители молочных продуктов, не платящих налоги, с принятием этого закона лишатся части своей прибыли. А в балансе легальных производителей ничего не изменится, поскольку снижение цены компенсируется снижением суммы НДС. Этот опыт очень распространен в странах ЕС, которые в последнее время снизили ставку НДС до 0% на все продукты питания и сырье для них", – пояснил чиновник.

Как заявляют в ведомстве, при разработке законопроектов учитывались пожелания как производителей, так и переработчиков, с которыми были предварительно проведены соответствующие обсуждения.

Отмечается, что разработка этих документов базировалась на многолетнем и успешном опыте других стран, в частности США и Евросоюза. В частности, законопроекты №№ 9163 и 9162 заимствованы из американской модели, которая называется commodity checkoff program и работает там более 100 лет: они разработаны по ее принципу, но несколько видоизменены.

По словам Сольского, за счет 0,5%-ого взноса представители отрасли смогут самостоятельно заниматься продвижением молочной продукции, развитием инноваций, борьбой с фальсификациями, установкой и разработкой новых стандартов.

"Фактически это и есть настоящее саморегулирование, которое позволяет государству передать часть функций, с которой представители отрасли справятся лучше, чем кто-либо другой", - отметил министр.

По его словам, отличие украинской модели от американской состоит в том, что сбором этих средств будет заниматься объединенная межотраслевая организация производителей и переработчиков молока, а не налоговая: таким образом, эта модель даже более либеральна, чем в США.

"Наш план таков: отрасль самостоятельно распределяет деньги на свои нужды, а Минагрополитики имеет возможность для проверки, направляются ли средства по назначению, по инициативе членов такой организации", - указал Сольский.

В свою очередь, чтобы этот механизм заработал, был разработан еще один законопроект "Об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей" (№8149, пока что не рассматривался), в котором прописаны процедуры создания соответствующих организаций производителей и предоставления им статуса репрезентативных, то есть действительно представляющих большую часть отрасли.

Министр подчеркнул, что этот механизм заработает только тогда, когда сами игроки рынка через свои репрезентативные организации производителей и переработчиков молока примут решение о создании межотраслевого объединения.

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