АМКУ оштрафовал молокозавод в Житомирской области на 1,6 миллиона гривен за "ненастоящее" масло

Антимонопольный комитет оштрафовал на 1,644 миллиона гривен дочернее предприятие "Ружин-молоко" (Житомирская область) за ложную информацию, которую предприятие указывало на упаковках своего продукта - "масла сладкосливочного".

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Как говорится в сообщении комитета, в 2018 году в одном из детских спортивно-оздоровительных заведений Полтавской области органы Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и правам потребителей зафиксировали факт использования во время приготовления пищи для детей "масла", которое на 74% состояло из немолочных жиров. На упаковке же этого продукта производитель отмечал, что это "масло сладкосливочное крестьянское 73%".

Госпродпотребслужба предоставила комитету заверенную копию экспертного заключения, согласно которому было выявлено несоответствие пищевой продукции молокозавода, в частности, по составу молочного жира.

Как указывают в АМКУ, согласно закону, масло сливочное является традиционным молочным продуктом, в состав которого не могут добавляться жиры и белки немолочного происхождения.

Использование при производстве масла немолочного (растительного) жира создает другой, уже не молочный продукт с меньшей себестоимостью, чем у настоящего масла. В комитете подчеркивают, что называть такой продукт "маслом" нельзя, поскольку это может ввести в заблуждение потребителя и повлиять на его намерение приобрести определенную продукцию.

"Неправдивые сведения о составе продукции и ее потребительских свойствах дают возможность ее производителю получать неправомерную прибыль и преимущества в конкуренции по сравнению с конкурентами, которые в полной мере придерживаются технологических требований", - аргументируют в ведомстве свою позицию.

Таким образом, Ружинский молокозавод был признан нарушителем законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а именно статьи 15-1 соответствующего закона.

Напомним, что два года назад АМКУ оштрафовал за аналогичные нарушения сразу шесть молокозаводов, а перед этим еще четыре. Однако в июле-сентябре 2021 года суды отменили штрафы трем из них, причем в комитете решили эти решения уже не обжаловать.

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