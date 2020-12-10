АМКУ оштрафовал 6 молокозаводов на 111 млн грн: называли маслом не пойми что

Антимонопольный комитет 10 декабря оштрафовал шесть производителей молочной продукции на общую сумму 111,5 млн грн за введение потребителей в заблуждение.

Как отмечается в сообщении регулятора, по результатам проведенного им расследования был выявлен ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом".

При этом отдельные бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

"Такие "немасло" и "несыр", кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы. К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности является... желание увеличить доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю, а их продукция даже может представлять угрозу здоровью людей", — сетуют в АМКУ.

В комитете констатируют, что с точки зрения закона сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых могут не входить жиры и белки немолочного происхождения. В противном же случае такая продукция уже не может называться сыром или маслом.

Так, за распространение информации, вводящей граждан в заблуждение, были оштрафованы: ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая область) — на 84,89 млн грн. ООО "Деражнянский молочный завод" (также Хмельницкая область) — на 9,46 млн грн, ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская область) — 6,9 млн грн, ООО "Интер-мол" (также Днепропетровская область) — на 4,02 млн грн, ООО "ОМПК "Славия" (Сумская область) — на 3,5 млн грн, а также ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская область) на 2,8 млн грн.

При этом "Интер-мол" в начале ноября АМКУ уже штрафовал за аналогичные действия, но тогда — лишь на 968 тысяч грн. Кроме того, ранее были оштрафованы Богодуховский и Малороганский молокозаводы (Харьковская область), Гайсинский молокозавод (Винницкая область) и ЧП "Симол" (Киевская область).

Вместе с этими штрафами общая сумма санкций комитета за указанные нарушения в 2020 году составила более 140 млн грн. Однако АМКУ отмечает, что присмотрится и к другим предприятиям, но новые штрафы планирует наложить уже после наступления 2021 года.

Напомним также, что 2020 стал первым для Украины годом, когда импорт молокопродуктов превысил экспорт.