"Самый смутный": 2020 стал первым годом, когда импорт молокопродуктов превысил экспорт

Денежный оборот внешней торговли молочной продукцией за 11 месяцев составил $485,3 млн.

При этом 56,7% этой суммы приходится на импорт, а это $275,1 млн; экспортной части соответствует 43,3% — $210,1 млн, сообщает со ссылкой на данные Госстата и Государственной таможенной службы пресс-центр Ассоциации производителей молока.

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"Как следствие, баланс внешней торговли является отрицательным, и с каждым месяцем он только усиливается, достигнув уже минус $65 млн", — отметил аналитик Ассоциации Владимир Андриец.

По его словам, отрицательное сальдо внешней торговли является необычной нынешней особенностью для национальной молочной отрасли, но реалии таковы, что с этим в перспективе ближайших лет придется смириться.

"Несмотря на резкое изменение торгового баланса, показатели торговли в натуральных величинах все еще внушают оптимизм. Ведь в фактическом выражении в этот период было экспортировано 101,3 тысяч т, а импортировано 83,9 тысяч т молочных продуктов", — подчеркнул эксперт.

Указано, что изменение баланса произошло за счет ввоза значительных объемов дорогостоящей молочной продукции, в частности сыров, импорт которых сейчас превышает в 2 раза прошлогодние показатели — более 42 тысячи т за 11 месяцев. Причем их массовая доля в импорте составляет 50,3%.

На второе место в структуре импорта по физическим объемам вышла группа продукции молока и сливок несгущенных — 14,1%. Ситуация здесь закономерна, ведь эта группа в текущем году демонстрировала самые высокие темпы наращивания. Сейчас молока и сливок жидких импортировано 11,9 тысяч т, что на 310% больше, чем в прошлом году.

На третьем месте в весовой структуре импорта находится масло с долей в 11,5% и общим объемом 9,6 тысяч т, что почти в 4 раза превышает его количество прошлогодних показателей. Вместе с тем за счет высокой его стоимости масло занимает вторую позицию в денежных расходах импорта.

Наращивание импорта других молочных продуктов является также обычным явлением в этом году, поэтому кроме выше указанной продукции, наращиваются поставки молока и сливок несгущенных — до 5 700 т (+165%), мороженого — до 1 000 т (+164%), сыворотки — до 4 400 т (+79%), казеина — до 130 т (+82%), кисломолочной продукции — до 8 900 т (+62%).

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Специалист отмечает, что после значительного проседания экспортной активности в первом полугодии, вторая половина года оживилась, что позволило сократить отставание от прошлогодних показателей. Однако торговля все же была недостаточной и итоги однозначно будут со знаком минус.

Как подчеркнули в Ассоциации производителей молока, существенный вклад в восстановление экспорта в общем обеспечили сыворотка и казеин, которые с "минусов" около 40% в начале года вышли в "плюс" на данный момент. В частности, сыворотки импортировано 24,7 тысяч т, что на 11% больше, чем в прошлом году, а казеина — 5,6 тысяч т, +0,9%. В денежном эквиваленте рост еще более существенный: сыворотка добавила 23%, а казеин 11%.

В свою очередь третья и последняя молочная позиция, которая демонстрирует наращивание экспорта по итогам 11 месяцев, является мороженое. Это один единственный молочный продукт, который показал стабильность роста в течение года. Его экспортировано 6 600 т, а это — на 6,2% больше, чем за соответствующий период 2019 года, при этом рост валютной выручки от него составил 8,9%.

Как отмечается, остальные экспортные позиции испытывали падение, в том числе и ключевые. В частности, продажи масла сократились на 40,5%, до 10,2 тысяч т, группы сухого молока — на 23%, до 25,9 тысяч т, молока и сливок несгущенных — на 25,2%, до 17,4 тысяч т; сыров — на 14,2%, до 5,5 тысяч т, кисломолочных продуктов — на 5%, до 5,2 тысяч т.

При этом в структуре экспорта в денежном выражении первое место принадлежит сухому молоку (25%), второе — маслу (21%), а третье — казеину (17%).

"Нынешний год является наиболее грустным во внешней торговле молочным рядом. Впервые в истории независимости торговый баланс молочной продукцией вошел в отрицательную зону. При этом перспектива выхода из него выглядит длиной в несколько лет, и это в лучшем случае и при условии, что темпы сокращения поголовья коров в приусадебном секторе не будут такими высокими, а количество коров среди МТФ начнет постепенно восстанавливаться", — резюмировал Андриец.

Ранее сообщалось, что потребление большинства молокопродуктов в Украине в 2020 году заметно выросло. Это касается и свежих молокопродуктов, и сыров, и масла.