В Украине доходность молока установила исторический антирекорд

В 2020 году Индекс условной доходности производства молока Украины (УМИ) впервые за всю историю наблюдений упал в октябре по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак в Facebook.

По его словам, за 9 сезонов доходность молока в октябре, хоть немного, но росла всегда. В среднем рост составлял очень высокие 11,3%. Потому что в октябре с рынка полностью исчезало "населенческое молоко" и переработка переходила на профессиональное.

"И вот наступил 2020 год и в октябре доходность молока упала на 3,2%. В прошлом году, кстати, показатель УМИ вырос в октябре на 9,3%", — сказал эксперт.

Он отметил, что есть еще один парадоксальный показатель — фермеры в октябре имеют на 8,1% ниже доходность, чем в июне (сезоне "большого молока). В 2019 году в это время они зарабатывали на 37% больше.

При этом в октябре 2020 года закупочные цены на молоко "взлетели" на 7,6% после длительного периода относительной стабильности.

"Невероятным был рост, как для периода традиционно высоких запасов и сбора урожая поздних зерновых. Фуражная пшеница и кукуруза подорожали на 13-15%, потянув за собой и шроты, которые выросли в цене на 7,5%. В результате, кормовой комбикормовый микс обходился молочникам Украины в октябре на 11,2% дороже, чем в сентябре, что и привело к падению доходности производства молока. Таким образом, октябрьская прибыльность производства молока Украины была самой низкой за последние 5 сезонов и ниже прошлогодней почти на 39%", — констатировал Ярмак.

Указано, что в течение первых 10 месяцев 2020 года профессиональные производители молока Украины заработали на 9,4% меньше прибыли, чем в течение того же периода 2019 года, но больше, чем в 2018 году.

"В общем, пока нельзя сказать, что 2020 год такой уж катастрофический. Ведь УМИ пока превышает средний показатель для последних 5 лет на 11,4%, потому что в 2014–2015 годах было все значительно хуже с точки зрения доходности", — напомнил эксперт.

Он напомнил, что УМИ в ноябре, как правило, стабилизируется и существенно не меняется.

"Но мы в 2020 году, и уже видим необычные вещи — резкое подорожание масла и сыра на мировом рынке, которое никто не ожидал. Увеличение импорта со стороны Китая. При этом рост цен на жир на фоне потенциального очередного снижения объемов потребления вследствие роста темпов распространения коронавируса в Европе и США, выглядит довольно странно. Но это положительный фактор для наших молочников. С другой стороны мы имеем ослабление цен на зерновые в последнее время, что может также иметь положительное влияние на прибыльность", — предполагает эксперт.

Как известно, Индекс условной доходности производства молока — это отношение цены на сырое молоко первого сорта к стоимости концентрированного кормового рациона в коммерческих хозяйствах. Абсолютное значение УМИ анализировать нет смысла — оно ни о чем не говорит, а вот динамика УМИ очень четко показывает изменения в доходности производства молока безотносительно инфляции и девальвации, ведь эти два важных фактора учтены в уравнении через изменение цен кормов и молока. При этом, в зависимости от изменений в уровнях эффективности, в отдельных хозяйствах УМИ может расти быстрее или медленнее.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке сырого молока в последние месяцы фиксируется новая волна роста цен на сырье, и в последние три недели он стал проявляться еще сильнее.