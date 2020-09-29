В Украине выросли цены на молоко-сырье

Цены на сырое молоко в Украине движутся вверх.

На данный момент они практически восстановились до показателей, которые были в начале 2020 года, сообщает пресс-служба "Ассоциации производителей молока".

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Указано, что за месяц средняя цена на молоко-сырье добавила 20 копеек до 10,24 грн/кг.

При этом экстра-сорт подорожал на 21 копейку до 10,85 грн/кг, высший сорт — на 22 копейки до 10,30 грн/кг, первый сорт — на 17 копеек до 9,56 грн/кг.

В то же время цены на средние и крупные партии экстра-сорта молока по регионам колеблются в следующих пределах: север и центр — 10,6-11,1 грн/кг, юг и восток — 10,5-11,0, запад — 10,5-11,04 грн/кг.

По данным аналитиков рынка, в перспективе следующих двух недель ожидается дальнейший рост, однако меньшими темпами — около 10 копеек.

"В целом достижения ценовых уровней, которые были на начало года, произошло при не слишком удачном году, что является уже не плохо. Рост цен выше этой точки выглядит сомнительным, несмотря на дефицит молока", — отмечают эксперты.

Как заявили в ассоциации, основным противодействующим фактором является недостаточный спрос, который сейчас определяется больше падением уровня доходов населения и инфцляционными процессами, которые только набирают обороты.

"Осложняет ситуацию и большой процент конкурентного импорта молочной продукции и угроза повторного введения жесткого карантина. Все эти факторы подводят к тому, что в текущем году не следует особенно надеяться на рост цен на молоко-сырье выше прошлогодних", — резюмировали в ассоциации.

Ранее сообщалось, что входящий в состав кондитерской корпорации Roshen Винницкий молочный завод 11 сентября начал производство в розничной упаковке и реализацию натурального сливочного масла под одноименным брендом.