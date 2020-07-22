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АПК 40 минут назад

Украина увеличила экспорт сгущенного молока на 36%

За первое полугодие экспорт молочных консервов вырос на 12% до 14,2 тысяч т

Сгущенное молоко. Фото: vesti.ua Сгущенное молоко. Фото: vesti.ua
Сгущенное молоко. Фото: vesti.ua

В июне 2020 года из Украины экспортировано почти 2,9 тысяч т сгущенного молока, что на 36% больше июньского показателя 2019 года.

Об этом сообщает infagro.com.ua.

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"Молочные консервы — единственный молочный продукт, экспорт которого заметно вырос: за первое полугодие на 12% до 14,2 тысяч т. Правда, значительная часть этого объема представлена ​​не классическими консервами из молока, а молокосодержащими продуктами", — говорится в сообщении.

При этом основными странами, куда продаются украинские молочные консервы, являются: Узбекистан — 16%, Грузия — 13%, Ливия — 13%, Кыргызстан — 10% и Азербайджан — 7%.

"В Украине растет также и импорт белорусского сгущенного молока. Импорт молочных консервов в первом полугодии почти достиг отметки в 1,4 тысяч т. При этом в страну поставляется в основном настоящее дорогое сгущенное молоко. На внутреннем украинском рынке белорусские консервы часто продаются дороже, чем консервы украинского производства", — отмечают аналитики.

Кроме того, анализируя внешнюю торговлю консервами в июне, следует отметить достижения определенного рекорда в экспорте. Из страны вывезено почти 2900 т сгущенного молока, что на 36% больше июньского показателя 2019 года.

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Также, как отмечается, заметно вырос экспорт концентрированного молока (без сахара), относительно нового продукта в отечественном ассортименте.

"В июле вряд ли удастся повторить июньский рекорд, но экспорт сгущенного молока все же будет значительным", — прогнозируют эксперты.

Ранее компания Lactalis начала выпуск сухого молока для производства сгущенного молока.

Как сообщалось, в Украине обрушились закупочные цены на молоко.

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