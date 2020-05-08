В Украине обрушились закупочные цены на молоко

Стоимость молока-сырья в Украине продолжает падать.

Снижение цен началось в начале марта с низких сортов и малых объемов, и постепенно падение охватывало качественное молоко, сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Указано, что по состоянию на 1 мая "не удержалось ценовое предложение уже и на крупные партии высококачественного молока".

В частности, больше всего за последние 2 недели просел экстра-сорт, который, по сравнению с предыдущим мониторингом, потерял 42 копейки и снизился в среднем до 10,12 грн/кг.

Также существенно подешевел и высший сорт — 9,75 грн/кг, что на 23 копейки меньше, чем двумя неделями ранее.

Меньше всего сократилась за этот период цена на первый сорт (однако такое сырье начало дешеветь раннее) — минус 13 копеек до 9,29 грн/кг.

Таким образом, средневзвешенная цена по трем сортам уменьшилась на 26 копеек и составляет 9,72 грн/кг. При этом средние цены на сырье остаются на 5% выше, чем в аналогичный период 2019 года.

"Цены на экстра-сорт в регионах колеблются в следующих диапазонах: западный — 9,50-9,80 грн/кг; восточный — 9,70-9,90 грн/кг; северный — 9,80-10,20 грн/кг, южный — 9,79-10,30 грн/кг, центральный — 10,0-10,20 грн/кг", — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, эта волна снижения оказалась наиболее существенной в новом году: она охватила все сорта, но в большей степени пострадали крупные объемы поставок высококачественного молока, которые демонстрировали наибольшую устойчивость в нынешнем нисходящем тренде.

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К тому же, падение цен на сырое молоко отмечается сейчас во всем мире. Спрос на молочную продукцию остается низким как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Как отмечают эксперты отрасли, на цену молока в Украине существенное дополнительное давление имеет импорт молочной продукции, который в новом году продолжает расти, несмотря на карантин.

"В течение следующих двух недель возможна еще одна волна снижения цен на молоко-сырье, но значительно слабее, чем предыдущая. Вторая половина мая и начало июня, традиционно, является периодом стабилизации, когда цены начинают движение в боковом коридоре. Уровни поддержки цены в этом сезоне напрямую зависят от спроса, который до сих пор находится под давлением пандемии. Сейчас все надежды — на восстановление экономической активности как в мире, так и в Украине", — отмечают производители молока.

Как сообщалось, по итогам первого квартала Украина экспортировала молочной продукции на общую сумму $44,7 млн, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году (– $17,2 млн). В то же время, импорт вырос до $67,4 млн на 167,5% (+ $42,2 млн).