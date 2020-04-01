Потребление молокопродуктов упало до докарантинных объемов — "Молочный альянс"

Спрос на продукцию группы компаний (ГК) "Молочный альянс" стабилизировался и вышел на уровень докарантинного по сравнению со значительным скачком на прошлой неделе.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ГК Сергей Вовченко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас спрос на нашу продукцию стабилизировался и вышел на уровень докарантинного. Мы отгружаем ежедневно с Яготинского маслозавода примерно 250 тонн различной молочной продукции", — рассказал он.

По словам Вовченко, на прошлой неделе в течение трех дней наблюдался значительный рост спроса на молочную продукцию, тогда группа отгружала из Яготинского маслозавода на 80 тонн больше продукции, чем до карантина.

"Сейчас сырье в избытке. Например, мы планировали, что в марте у нас будет один объем поступления сырья, а по факту ежедневно мы получали на 82-85 тонн молока больше. Правда, цена на нее остается слишком высокой. И снизить ее, к сожалению, нам пока не удалось", — отметил глава набсовета "Молочного альянса".

Вовченко добавил, что цена на цельномолочную продукцию — как на сыры, так и на масло — не выросла.

"И мы не планируем ее поднимать! Если представители торговых сетей говорят, что они поднимают цену из-за того, что поставщики ее повышают, то это неправда", — заявил Вовченко.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей".

Напомним, вчера, 31 марта, на трассе Киев — Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погиб владелец группы компаний "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) River Mall и РЦ "Блокбастер" Федор Шпиг.