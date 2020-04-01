В Житомирской области в ДТП погиб экс-глава банка "Аваль"

Вчера, 31 марта, на трассе Киев — Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погиб владелец группы компаний (ГК) "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательного центра (ТРЦ) River Mall и РЦ "Блокбастер" Федор Шпиг.

Об этом сообщил бизнес-партнер Шпига Александр Деркач, передает "Интерфакс-Украина".

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По информации агентства, авария произошла после обеда возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Федор Шпиг являлся сооснователем банка "Аваль".

Вместе с другими экс-владельцами банка "Аваль" Шпиг выступил соинвестором ТРЦ River Mall общей площадью 140 тысяч квадратных метров на Днепровской Набережной в Киеве, открытие которого состоялось в 2019 году.

"Молочный альянс", который создан в июне 2006 года, производит молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и других марок.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.

Как сообщает Zaxid.net, Федор Шпиг родился 30 января 1956 года в Черниговской области. Свою карьеру начал в "Ленинской кузнице" техником-конструктором, в 1979 году получил должность инженера-конструктора в "Броварымебель".

В 1991 году стал начальником управления кредитных ресурсов акционерного банка "Инко", в 1992 с партнерами основал банк "Аваль", председателем которого был до 1998 года.

Был народным депутатом III, IV и V созывов. В 2005 году Шпиг и его партнер Алексей Деркач продали банк "Аваль" австрийской группе Raiffeisen International.

Федор Шпиг является заслуженным экономистом Украины. Награжден орденом "За заслуги" 3, 2 и 1 степени. В 2011 был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого. Также известен как крупный меценат.