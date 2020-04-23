Украина бешеными темпами продолжает наращивать импорт молокопродуктов

По итогам первого квартала Украина экспортировала молочной продукции на общую сумму $44,7 млн, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году (– $17,2 млн). В то же время, импорт вырос до $67, 4 млн на 167,5% (+ $42,2 млн).

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины сообщает Аналитический центр Ассоциации производителей молока (АЦАПМ).

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В ассоциации подчеркивают, что всего за три месяца 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молочной продукции.

По информации АЦАПМ, в январе — марте наблюдалось падение экспорта молочных продуктов. Наибольшее сокращение наблюдается в торговле маслом, которая сократилась на 47,2%, до 3,1 тысяч тонн. Снижение в более 39% произошло и по позициям молочной сыворотки и казеина: до 4,8 тысяч тонн и 402 тонн соответственно.

Кроме этого, существенное экспортное падение испытали сыры: до 1,2 тысяч тонн (– 26,1%), молоко и сливки сгущенные — 4,4 тысяч тонн (– 25,3%), молоко и сливки несгущенные — до 4,4 тысяч тонн (– 25,3%).

Наименьшее сокращение экспортных поставок претерпела группа кисломолочных продуктов, однако падение было также существенным: 9,8%, до 1,3 тысяч тонн.

Единственная группа молочных товаров, которая демонстрировала наращивание экспорта, было мороженое — поставки увеличились на 12,1% до 1,3 тысяч тонн.

В АЦАПМ отмечают, что критическое падение экспорта началось еще в прошлом году из-за ряда проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением национальной валюты.

Вместе с тем, из-за последнего фактора и снижения импортных пошлин на молочные товары существенно активизировались импортеры молочной продукции. В новом году к проблемам, которые остались, присоединились пандемия коронавируса, низкие цены на нефть и общемировая рецессия.

При этом, общемировой карантин и транснациональные логистические ограничения не помешали Украине продолжить наращивание импорта молочных продуктов, которое наблюдается по всем группам молочных товаров.

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В новом году экспертов больше всего поражает импорт масла, достигший 2,8 тысяч тонн, его рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 1223%.

Заоблачные цифры демонстрирует также и импорт молока и сливок несгущенных — 626% (до 2,8 тысяч тонн) и казеина — 427% (до 58 тонн). Продолжилось наращивание импорта сыра (на 152% до 10,2 тысяч тонн), сухого и сгущенного молока (на 119% до 1 тысяч тонн), сыворотки (на 119%, до 1,2 тысяч тонн), мороженого (на 64,3%, до 46 тонн), группы кисломолочных продуктов (на 27,9% до 1,8 тысяч тонн).

Весь прошлый год отмечалось ежемесячное безостановочное падение показателя положительного торгового баланса, а по итогам 2019 года баланс импорта-экспорта молочных продуктов был равен нулю.

На сегодняшний день Украина уже имеет отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами, которое составляет -22,7 млн.

Ранее в Ассоциации производителей молока сообщали, что средняя цена на молоко 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн за килограмм, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал нового года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года.