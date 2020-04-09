В Украине дорожают молочные продукты

В Киеве наблюдается подорожание молочной продукции на полках магазинов. Как сообщает Ассоциация производителей молока, средняя цена на молоко питьевое 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн за килограмм, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал нового года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года.

Цена на масло сливочное в марте составила 225,39 грн/кг, что оказалась на 8,7% выше, чем в прошлом году. В новом же году цены продолжили расти и в настоящее время они на 1,5% выше, чем в декабре 2019 года.

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При этом, дорожают и отечественные твердые сыры. Так, сыр "Российский" в конце марта стоил 223,62 грн/кг, что на 8,6% выше прошлогодних цены, и на 3%, чем на конец года. Творог стоит 137,8 грн/кг, а это почти на 7% дороже прошлогоднего период и на 1,4% с начала года.

Сметана (15%) также прибавила в цене на 7% и на конец марта стоила 72,02 грн/кг, хотя рост в течение первого квартала был минимальным — 0,4%.

Меньше росла цена на йогурты (питьевые) — 0,9% в течение года и даже уменьшилась на 1,5% в течение первого квартала 2020 года. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта составила 61,64 грн/кг.

В связи с прекращением работы мелких торговых сетей и продовольственных рынков в рамках введения общегосударственной чрезвычайной ситуации для преодоления пандемии COVID-19, цены на продовольствие во второй половине марта начали ажиотажно расти, что вызвало подозрения у Антимонопольного комитета.

Торговые сети обосновали это усилением спроса на отдельные молочные продукты и дополнительными затратами сетей из-за мер биобезопасности. Тем не менее, после проведения АМКУ проверок, а также принятых мер цены в последнюю неделю марта начали снижаться.

Ранее городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.