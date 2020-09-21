Кондитерская корпорация Roshen начала продавать молочные продукты

Входящий в состав кондитерской корпорации Roshen Винницкий молочный завод 11 сентября начал производство в розничной упаковке и реализацию натурального сливочного масла под одноименным брендом.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации изданию LIGA.net.

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В частности, в компании пятого президента Петра Порошенко сообщили, что сейчас на рынке представлены 2 позиции: масло селянское с жирностью 72,6% и масло экстра с жирностью 82,5%.

На данный момент продукция представлена ​​в большинстве супермаркетов Винницкой области, а до конца 2020 года продукция появится на полках магазинов по всей Украине, уверяют в Roshen.

Предполагается, что сначала масло появится в магазинах Одесской области. Мощности завода позволяют производить до 30 т масла в сутки.

В корпорации также не исключают, что начнут производство для розничных сетей и других видов молочной продукции, правда, конкретных планов не озвучивают.

Известно, что на высоко-конкурентном молочном рынке Украины Roshen придется конкурировать с такими гигантами, как "Danone Украина", "Молочный Альянс", "Терра Фуд", "Вимм-Билль-Данн Украина", "Лакталис Украина" и другими.

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Винницкий молочный завод Roshen — основной поставщик молочного сырья для фабрик кондитерской корпорации Roshen. Он обеспечивает сырьем не только фабрики корпорации, но и внешних промышленных потребителей молочной продукции, как в Украине, так и за рубежом. Продукция завода экспортируется в более чем 50 стран мира, в том числе в Евросоюз.

Мощность предприятия позволяет перерабатывать 600 т молока в сутки. Завод производит молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, молоко сухое карамелизированное, масло сливочное, пастеризованные сливки ультра, пастеризованные сливки (20%, 30% или 40% жира), молоко сгущенное, молочный жир и его фракции (олеин и стеарин).

При этом мощность производственных линий позволяет производить в сутки до 48 т сухих молочных продуктов, до 30 т масла, до 18 т молочного жира и до 50 т сгущенного молока.

Ранее сообщалось, что Roshen обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и Укрпатенту за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.