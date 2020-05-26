Кондитерская компания Порошенко судится с россиянами за этикетку для конфет

Российская кондитерская компания "Рот Фронт" и кондитерская корпорация Roshen в Европейском суде оспаривают право на этикету для конфет "Ромашка", сообщает LIGA.net.

Как отмечает агентство, россияне пытаются добиться, чтобы суд не разрешил Roshen зарегистрировать изображение для этикетки конфет "Ромашка" производства украинских кондитеров, в котором использованы цветы ромашки.

В решении суда от 13 мая говорится о том, что "Рот Фронт" просит Общий суд Европейского Союза отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году против европейской заявки кондитерской корпорации ROSHEN на регистрацию внешнего вида этикетки с графическими элементами в виде цветов ромашки в качестве знака.

В материалах дела сказано, что спор между российскими и украинскими кондитерами начался еще в 2017 году, когда компания "Рот Фронт" подала оппозицию против европейской заявки кондитерской корпорации Roshen, поданной в 2016 году, указав, что такая заявка вызовет путаницу у потребителей относительно производителя товара.

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24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил указанное возражение и отклонил заявку.

24 сентября того же года кондитерская корпорация Roshen, не согласившись с таким решением, обжаловала отказ в регистрации своей заявки.

В ноябре 2018 года решение отдела оппозиции было аннулировано, а возражение компании "Рот Фронт" — отклонено с указанием того, что внешнее сходство двух противопоставленных знаков не высоко, что исключает путаницу потребителей.

В решении от 13 мая 2020 года суд постановил взыскать судебные издержки компании "Рот-Фронт" с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, корпорация Roshen свои судебные расходы оплачивает самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Roshen обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и Укрпатенту за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.

Как известно, в конце 2017 года АМКУ по инициативе Roshen оштрафовал на 219 тысяч грн компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформления упаковки торта "Золотой ключик", похожего на оформление кондитерского изделия корпорации.

Напомним, корпорация Roshen из-за "Киевского торта" подавала иски против ряда компаний — ООО "Киевский БКК", ООО "Ашан Украина Гипермаркет" и ООО "Беллария". Во всех этих случаях Roshen требовал прекратить использование на упаковках тортов серии знаков "Киевский торт".