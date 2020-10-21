В Украине ускорился рост цен на сырое молоко

На украинском рынке сырого молока в последние месяцы фиксируется новая волна роста цен на сырье, и в последние три недели он стал проявляться еще сильнее. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По данным аналитического отдела ассоциации, средневзвешенная цена трех сортов с 24 сентября по 15 октября выросла на 43 копейки до 10,67 грн/кг. Рост происходит за счет подорожания всех сортов, но сильнее всего — за счет молока первого сорта.

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За указанный период средняя стоимость молока экстра-сорта выросла на 31 копейку до 11,16 грн/кг, высшего — на 43 копейки до 10,73 грн/кг, а первого — аж на 56 копеек до 10,12 грн/кг.

Стоимость средних и крупных партий молока экстра-класса по регионам колеблется в следующих диапазонах: север и центр — 10,9-11,4 грн/кг, юг и восток — 10,8-11,4 грн/кг, запад — 10,7-11,3 грн/кг.

В АПМ отмечают, что в условиях сезонного снижения производства молока и на фоне нарастающего дефицита, прежде всего, со стороны домашнего сектора, темпы роста цен уже напоминают прошлогодние, но с некоторым опозданием.

Рост стоимости сырья в последние месяцы уже перекрыл падение, наблюдавшееся с начала года. Отмечается, что в период жесткого карантина и падения спроса больше дешевело молоко первого сорта, достигнув в мае уровня прошлогодних показателей и продержавшись на таких позициях длительное время.

Фаза роста цен в последние два года превышает ожидания рынка, что обусловлено ощутимым дефицитом сырья у переработчиков и существенным подорожанием кормового комплекса нынешней осенью.

В профильной ассоциации не исключают дальнейший рост цен в ближайшие недели, но уже значительно более медленный. Средняя стоимость будет расти, поскольку эта волна повышения полностью еще не завершена. В то же время прогнозируется, что дорогое отечественное сырье встретит сопротивление в торговых сетях из-за конкуренции с импортной продукцией.

Отметим, что в предыдущем обзоре в конце сентября аналитики АПМ также прогнозировали замедление роста цен на молоко-сырье, однако в действительности рост только ускорился.