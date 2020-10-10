За 30 лет количество молокозаводов в Украине сократилось в 3 раза — эксперт

За последние 30 лет количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине сократилась в три раза.

Об этом во время проведения "Всеукраинского молочного форума-2020" заявил председатель Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, сообщает AgroPolit.com.

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По словам Чагаровского, по состоянию на конец 2019 года в Украине насчитывалось 192 предприятия, которые показали результаты своей деятельности, в то время как, в 1990 году их насчитывалось 643.

В частности, производство молока упало до 6,5 млн тонн.

– переработка молока — до 3,8 млн тонн (в 1990 году 18 млн тонн),

– цельномолочная продукция (питьевое молоко, ферментированная продукция, свежий творог) — до 1,1 млн тонн (в 90-х было 6,4 млн тонн),

– сливочное масло — до 89,2 тысяч тонн. Чагаровский отметил, что здесь статистика удваивается, так как крупные компании часто покупают продукцию у малых предприятий и потом продают под собственным брендом,

– сыр — до 128,6 тысяч тонн (183,8 тысяч тонн в 1990 году);

– сухое молоко — до 34,1 тысяч тонн (61,1 тысяча тонн в 1990 году);

– сгущенное молоко — со 166 тысяч тонн снизилось до 74,5 тысяч тонн;

При этом, потребление молока на душу населения составляет 185 кг в год (в 1990-х — 373 кг).

Как сообщалось ранее, за 5 месяцев 2020 года производство молока в Украине снизилось на 3,6% по всем категориям хозяйств.