В Украине продолжает снижаться производство молока

На рынке сырого молока Украины во второй половине июня наблюдались неоднозначные тенденции

Производство молока в Украине за 5 месяцев 2020 года снизилось на 3,6%.

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Об этом сообщает "ИнфАгро".

В частности, согласно официальным данным, производство молока в Украине за 5 месяцев снизилось на 3,6% по всем категориям хозяйств:

- на 4,7% по хозяйствам населения;

- на 1,2% по сельхозпредприятиям.

Как отмечают эксперты в отрасли, цена молока сырья сельхозпредприятий не изменилась, товар по-прежнему продается по ценам в диапазоне 8,5-10,2 грн/кг в зависимости от качества, объема и региона.

"А населенческое сырье за последние 2 недели подорожало. Средний уровень цены опять выше 5 грн/кг (без НДС)", — констатируют аналитики.

В то же время в мае выросло производство большинства молокопродуктов.

Указано, что рост производства в мае по сравнению с апрелем состоялся по всем товарным позициям, кроме молока товарного фасованного и сырного продукта, производство которых сократилось на 1% и 10% соответственно.

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По остальным продуктам отмечен рост в пределах от +3% (плавленный сырный продукт) до +135% (сухое цельное молоко).

"Способствовал этому хороший покупательский спрос. Определенную роль сыграло и сезонное увеличение предложения сырья", — говорится в сообщении.

В июне ситуация в производстве молокопродуктов несколько изменилась. Выпуск свежих молокопродуктов и сыров больше не растет. Лишнее сырье массово направляют на сушку.

Ранее сообщалось, что в Украине обрушились закупочные цены на молоко.