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АПК 9 минут назад

В Украине заметно увеличилось потребление молокопродуктов

Рост рынка большинства этих товаров происходит за счет значительного увеличения импорта

Фото из открытых источников Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Потребление большинства молокопродуктов в Украине в 2020 году заметно выросло.

Это касается и свежих молокопродуктов, и сыров, и масла, сообщает "ИнфАгро".

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"Однако вряд ли в следующем году украинцы смогут покупать столько же молокопродуктов, как в текущем, особенно, если они станут дороже", — отмечают аналитики.

По их прогнозам, даже если бы государство значительно увеличило поддержку животноводческого направления, то это вряд ли привело бы к заметному увеличению инвестиций.

Указано, что даже по существующим государственным программам поддержки ни в прошлом, ни в текущем году аграрии не спешили брать деньги у правительства. В частности, в 2019 году была освоена только треть (2,2 млрд грн) заложенной в бюджете суммы, а в 2020 году за 10 месяцев — лишь 1,8 млрд грн.

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"Так что высказываемое сейчас желание увеличить в бюджете-2021 сумму поддержки для аграриев до 8 млрд грн теряет всякий смысл. То ли украинские сельхозпроизводители (в том числе животноводы) не желают работать прозрачно и не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на получение дотаций, то ли они ставят перед собой совсем другие задачи на ближайшие годы", — говорится в сообщении.

При этом аналитики предположили, что, скорее всего, аграрии накапливают деньги на приобретение земли, откладывая решение всех остальных задач на потом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Индекс условной доходности производства молока Украины (УМИ) впервые за всю историю наблюдений упал в октябре по сравнению с сентябрем.

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