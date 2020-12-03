В Украине заметно увеличилось потребление молокопродуктов

Потребление большинства молокопродуктов в Украине в 2020 году заметно выросло.

Это касается и свежих молокопродуктов, и сыров, и масла, сообщает "ИнфАгро".

"Однако вряд ли в следующем году украинцы смогут покупать столько же молокопродуктов, как в текущем, особенно, если они станут дороже", — отмечают аналитики.

По их прогнозам, даже если бы государство значительно увеличило поддержку животноводческого направления, то это вряд ли привело бы к заметному увеличению инвестиций.

Указано, что даже по существующим государственным программам поддержки ни в прошлом, ни в текущем году аграрии не спешили брать деньги у правительства. В частности, в 2019 году была освоена только треть (2,2 млрд грн) заложенной в бюджете суммы, а в 2020 году за 10 месяцев — лишь 1,8 млрд грн.

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"Так что высказываемое сейчас желание увеличить в бюджете-2021 сумму поддержки для аграриев до 8 млрд грн теряет всякий смысл. То ли украинские сельхозпроизводители (в том числе животноводы) не желают работать прозрачно и не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на получение дотаций, то ли они ставят перед собой совсем другие задачи на ближайшие годы", — говорится в сообщении.

При этом аналитики предположили, что, скорее всего, аграрии накапливают деньги на приобретение земли, откладывая решение всех остальных задач на потом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Индекс условной доходности производства молока Украины (УМИ) впервые за всю историю наблюдений упал в октябре по сравнению с сентябрем.