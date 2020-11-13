Раскрыт секрет экспансии польских сыров: молоко на 10% дешевле, чем в среднем в ЕС

Украинские аналитики объяснили, почему польская молочная продукция дешевле на украинском рынке, чем отечественная.

Об этом на пресс-конференции "Госбюджет 2021: угрозы для молочной отрасли" сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский.

По его словам, экспортные субсидии являются одной из мер государственной поддержки молочного сектора в Европейском союзе. В зависимости от страны эти субсидии колеблются от 17 до 20% дополнительно к стоимости продукции, экспортируемой переработчиками.

"К примеру, в 2018 году страны Европейского Сообщества экспортировали в регион Субсахарной Африки продукции на 930 млн евро. А дотаций или субсидий получили на 190 млн. Таким образом, страны ЕС имеют возможность продавать продукцию молочной промышленности в себестоимости и получать экспортные субсидии как прибыль. Поэтому нет ничего удивительного в том, что импортные молочные продукты, которые есть на полках наших магазинов, дешевле, чем отечественные", — пояснил Чагаровский.

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В свою очередь аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец отметил, что агрессивную политику экспорта на украинский рынок молочной продукции проводит Польша. Сегодня их доля составляет 43% всего импорта.

"Цена польского сырого молока на 10-11% ниже среднеевропейской и на 5% ниже среднемировой. В таких условиях польский экспорт отличается особой конкурентоспособностью на внешних рынках, который даже в условиях пандемии демонстрирует рост в пределах 1%", — подчеркнул он.

Указано, что сейчас молочный сектор Польши находится в состоянии трансформации: поголовье уменьшается, фермы укрупняются, производительность растет. На данный момент в Польше насчитывается чуть более 200 тысяч фермерских хозяйств со средним количеством поголовья 10 голов. Преимущественно, это молодые семейные фермы.

С численностью коров больше 2 млн голов и средней производительностью 6 500 кг/год Польша производит 14,6 млн т молока в год и занимает 6 место в Европе и 13 — в мире.

Известно также, что полякам ежегодно достается довольно существенная часть денег из общего фонда финансирования сельского хозяйства Евросоюзом. Иногда 10%, иногда чуть меньше 9%, 8%, однако, если брать ЕС (27 стран), то это не так мало.

С 21 группы товаров, на которые действует субсидирование, именно молоко и молочная продукция являются ключевыми. Так, за 2014-2020 годы поляки получили около 23 млрд евро субсидий на сельское хозяйство от Евросоюза, заявил советник и глава практики международной торговли INTEGRITES Сергей Лахно во время Всеукраинского молочного Форума.

Напомним, еще 2 года назад Украина была вторым крупнейшим экспортером масла в ЕС и имела все шансы ворваться в ТОП-10 крупнейших стран-производителей молока.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Индекс условной доходности производства молока Украины (УМИ) впервые за всю историю наблюдений упал в октябре по сравнению с сентябрем.