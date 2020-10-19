  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 1 час назад

Украина сейчас экспортирует сыр в 10 раз меньше, чем импортирует

В 2020 году уже более трети отечественного рынка сычужных сыров занята сырами европейского производства

Фото: publicdomainpictures.net Фото: publicdomainpictures.net
Фото: publicdomainpictures.net

В течение трех кварталов 2020 года в Украину ввезли более 26 000 т сычужных сыров и 4 000 т плавленого сыра, что в разы больше, чем в предыдущие годы.

Таким образом, в этом году уже более трети отечественного рынка сычужных сыров занята сырами европейского производства, сообщает "ИнфАгро".

Кратко и по делу в Telegram

При этом эксперты прогнозируют, что доля импорта будет расти и дальше.

"Конкурировать с дешевым европейским товаром все сложнее, а не сегодня-завтра на наш рынок со своими сырами постараются зайти еще и белорусы", — говорится в сообщении.

При этом указано, что даже обвал курса гривни не мешает импортерам закупать сыр. В частности, в сентябре в Украину завезли 3 200 т сычужного сыра, в том числе 1 800 т твердого/полутвердого.

В то же время цены поставок гораздо скромнее, чем у отечественных производителей. Например, Гауду/Эдам завозят по цене 133 грн/кг после растаможки. Дороже сыры — Маасдам, Радомер, Королевский — часто обходятся импортерам не дороже 160 грн/кг.

Читайте также:
Падение курса гривни не смогло подавить импорт сыра в Украину

"На этом фоне обычный украинский сыр Русский/Голландский с ценой для дистрибьюторов 155-165 грн/кг уже со скидкой выглядит просто бледно. При этом немногочисленные экспортеры пытаются продавать украинский Голландский сыр дороже, чем голландцы продают свой Маасдам", — подчеркивают эксперты.

Поэтому экспорт сыра в Украине сейчас в 10 раз меньше его импорта, констатируют они.

В частности, за прошлый месяц из страны было вывезено только 306 т сычужного (полутвердого) сыра. За три квартала экспорт составил 2 900 т. Причем основные поставки осуществлялись в Казахстан (69%), Молдову (23%) и Узбекистан (3%).

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина существенно сократила импорт марганцевой руды
Украина существенно сократила импорт марганцевой руды
Google запускает автономного "умного" робота для анализа посевов на полях
Google запускает автономного "умного" робота для анализа посевов на полях
Начальника таможни Бердянского порта поймали на коррупционной схеме по экспорту зерна
Начальника таможни Бердянского порта поймали на коррупционной схеме по экспорту зерна
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из девяти городов

  3. Глава комитета Рады по образованию заверяет, что с ноября школы снова заработают

  4. В США решили платить художникам стабильный ежемесячный доход

  5. Украинские специалисты создали уникальный попкорн из амаранта

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...