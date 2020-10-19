Украина сейчас экспортирует сыр в 10 раз меньше, чем импортирует

В течение трех кварталов 2020 года в Украину ввезли более 26 000 т сычужных сыров и 4 000 т плавленого сыра, что в разы больше, чем в предыдущие годы.

Таким образом, в этом году уже более трети отечественного рынка сычужных сыров занята сырами европейского производства, сообщает "ИнфАгро".

При этом эксперты прогнозируют, что доля импорта будет расти и дальше.

"Конкурировать с дешевым европейским товаром все сложнее, а не сегодня-завтра на наш рынок со своими сырами постараются зайти еще и белорусы", — говорится в сообщении.

При этом указано, что даже обвал курса гривни не мешает импортерам закупать сыр. В частности, в сентябре в Украину завезли 3 200 т сычужного сыра, в том числе 1 800 т твердого/полутвердого.

В то же время цены поставок гораздо скромнее, чем у отечественных производителей. Например, Гауду/Эдам завозят по цене 133 грн/кг после растаможки. Дороже сыры — Маасдам, Радомер, Королевский — часто обходятся импортерам не дороже 160 грн/кг.

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"На этом фоне обычный украинский сыр Русский/Голландский с ценой для дистрибьюторов 155-165 грн/кг уже со скидкой выглядит просто бледно. При этом немногочисленные экспортеры пытаются продавать украинский Голландский сыр дороже, чем голландцы продают свой Маасдам", — подчеркивают эксперты.

Поэтому экспорт сыра в Украине сейчас в 10 раз меньше его импорта, констатируют они.

В частности, за прошлый месяц из страны было вывезено только 306 т сычужного (полутвердого) сыра. За три квартала экспорт составил 2 900 т. Причем основные поставки осуществлялись в Казахстан (69%), Молдову (23%) и Узбекистан (3%).

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.