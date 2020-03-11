С начала года импорт сыров в Украину превысил экспорт в 8 раз

В январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службой сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, в денежном выражении экспорт сократился на 14,8% и составил $2,94 млн.

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В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.

В свою очередь экспорт украинского сливочного масла за январь-февраль сократился в 2 раза — до 1,94 тысяч тонн, в денежном выражении — в 1,7 раза, до $9,12 млн. Импорт этой продукции в январе-феврале составил 1,82 тысяч тонн ($7,98 млн) против 152 тонн ($983 тысяч) в январе-феврале 2019 года.

По информации таможенной службы, экспорт молока и сливок (сгущенных) за первые 2 месяца 2020 года снизился на 19,5% — до 2,89 тысяч тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $6,31 млн, что на 3,4% ниже показателя за январь-февраль 2019 года.

Вместе с тем импорт этой группы товаров вырос в 1,7 раза — до 520 тонн, в денежном выражении — в 1,9 раза, до $1,2 млн.

Напомним, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом — до 7,2 тысяч тонн, при росте импорта в 1,7 раза — до 23,7 тысяч тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза — до 18,3 тысяч тонн, импорт вырос — в 3,1 раза, до 3,4 тысяч тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% — до 35,81 тысяч тонн, импорт — на 8,8%, до 2,56 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что украинские рядовые сыры на оптовом рынке на 28% дороже ипортных.