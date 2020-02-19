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АПК 10 минут назад

В Полтавской области открыли новый молокозавод (ФОТО)

Завод мощностью в 10 тонн молока в сутки обеспечен необходимым оборудованием: от пастеризации молока до упаковки готового сыра

В Полтавской области открыли новый молокозавод (ФОТО) В Полтавской области открыли новый молокозавод (ФОТО)
Фото: пресс-служба Госпродпотребслужбы

В селе Сагайдаки Шишацкого района Полтавской области открыли молокоперерабатывающий минизавод мощностью 10 тонн молока в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

Предприятие обеспечено необходимым оборудованием: от пастеризации молока до упаковки готового сыра.

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Отмечается, что оборудование изготовило предприятие "Полтава-Союзмаш".

Известно, что молоко используется с собственной фермы, где насчитывается 500 голов дойного стада.

Натуральное и качественное молоко поставляют на завод для изготовления твердых сыров и масла.

На предприятии надеются, что в ближайшее время завод увеличит объемы производства, начнет работать на полную мощность и расширит ассортимент товара.

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