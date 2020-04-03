Падение курса гривни не смогло подавить импорт сыра в Украину

На рынке молочных продуктов сыр пострадал от коронавирусного кризиса меньше, чем другие молокопродукты.
Об этом сообщает портал "Инфагро".
Указано, что неделю назад, когда массово скупались все продукты длительного хранения, продажи сыра в Украине даже выросли.
"Сейчас все становится на свои места и торговая активность снижена. Кроме того, для ряда операторов потерян канал сбыта для HoReCa. Импорт же не прекращается и это влияет на положение украинских сыроделов может даже более пагубно, чем коронавирус. Ведь, невзирая на девальвацию гривни, импортные сыры остаются заметно дешевле сыров украинского производства и продолжают вытеснять их с рынка", — говорится в сообщении.
Как отмечается, снизить цену до конкурентного уровня пока очень сложно из-за дороговизны сырья, но возможно в апреле сыроделам станет вести бизнес немного легче. С одной стороны, в канун пасхальных праздников может вырасти спрос, с другой стороны, сырье должно подешеветь, что позволит немного снизить себестоимость производства.
В то же время аналитики подчеркивают, что в условиях растущей конкуренции с импортными сырами и с учетом других проблем сыроделам все сложнее сохранять производственные объемы. Тем не менее, в феврале производство сычужных сыров вместе с сырными продуктами все же удалось увеличить на 2% до 10,1 тысяч т (включая около 4,5 тысяч т сырных продуктов).
"Мартовский показатель будет не намного больше февральского. В целом же за первый квартал выпуск настоящего сыра, скорее всего, окажется на 10% меньшим в сравнении с прошлым годом", — прогнозируют эксперты.
Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.