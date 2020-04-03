Падение курса гривни не смогло подавить импорт сыра в Украину

На рынке молочных продуктов сыр пострадал от коронавирусного кризиса меньше, чем другие молокопродукты.

Об этом сообщает портал "Инфагро".

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Указано, что неделю назад, когда массово скупались все продукты длительного хранения, продажи сыра в Украине даже выросли.

"Сейчас все становится на свои места и торговая активность снижена. Кроме того, для ряда операторов потерян канал сбыта для HoReCa. Импорт же не прекращается и это влияет на положение украинских сыроделов может даже более пагубно, чем коронавирус. Ведь, невзирая на девальвацию гривни, импортные сыры остаются заметно дешевле сыров украинского производства и продолжают вытеснять их с рынка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, снизить цену до конкурентного уровня пока очень сложно из-за дороговизны сырья, но возможно в апреле сыроделам станет вести бизнес немного легче. С одной стороны, в канун пасхальных праздников может вырасти спрос, с другой стороны, сырье должно подешеветь, что позволит немного снизить себестоимость производства.

В то же время аналитики подчеркивают, что в условиях растущей конкуренции с импортными сырами и с учетом других проблем сыроделам все сложнее сохранять производственные объемы. Тем не менее, в феврале производство сычужных сыров вместе с сырными продуктами все же удалось увеличить на 2% до 10,1 тысяч т (включая около 4,5 тысяч т сырных продуктов).

"Мартовский показатель будет не намного больше февральского. В целом же за первый квартал выпуск настоящего сыра, скорее всего, окажется на 10% меньшим в сравнении с прошлым годом", — прогнозируют эксперты.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.