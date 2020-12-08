Индонезия значительно повысила пошлину на экспорт пальмового масла

Индонезия в декабре 2020 года повысит экспортную пошлину на сырое пальмовое масло до $33 за тонну против $3 за тонну в ноябре.

Как сообщает Oil World, повышение пошлины связано с ростом минимальной цены на продукт до $870 за тонну в сравнении с $782 за тонну в ноябре.

По оценкам аналитиков, в октябре текущего года Индонезия повысила объем экспорта пальмового масла — до 2,36 млн тонн против 2,2 млн тонн в предыдущем месяце, что, тем не менее, уступает показателю в октябре годом ранее (2,54 млн тонн).

При этом, если отгрузки рафинированного пальмового масла в ноябре повысились до 1,77 (1,6) млн тонн, то сырого — снизились до 506 (518) тысяч тонн.

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Издание уточняет, что основные объемы пальмового масла в отчетном месяце были экспортированы в Китай — 471 тысяч тонн, что выше показателя в сентябре (436 тысяч тонн), а также в Индию — 334 (317) тысяч тонн, ЕС — 310 (283) тысяч тонн, Пакистан — 205 (172) тысяч тонн, Мьянму — 102 (71) и США — 106 (58) тысяч тонн соответственно.

Всего за 10 месяцев 2020 года Индонезия экспортировала 21,6 млн тонн пальмового масла, что на 3,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (24,3 млн тонн).

Так, отгрузки рафинированного масла сократились до 14, (17,1) млн тонн, а сырого повысились — до 5,8 (5,7) млн тонн.

Напомним, 6 августа 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который устанавливает новые требования к маркировке продуктов питания.

В частности, появилось требование к предоставлению информации об использовании в пищевом продукте рафинированных масел или жиров растительного происхождения, в том числе пальмового масла.