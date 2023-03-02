Падение цен ограничило спрос на украинскую молочку на рынке ЕС

В феврале цены на сырое молоко в Украине оставались стабильными, а в некоторых регионах цена даже выросла.

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Отмечается, что падение цен на молочном рынке ЕС в начале года ограничило спрос на молочку в этом регионе, но отечественные экспортеры смогли сделать акцент на других направлениях.

Стабилизация мировых цен в феврале также улучшила ситуацию со спросом на внутреннем рынке, а главное – пока не спровоцировала массовые поставки молочного импорта из ЕС.

"Главным фактором крепких цен на сырое молоко в Украине была активность сыроваров, которые держали в тонусе как первичный, так и вторичный рынок сырья", - подчеркивают аналитики.

По их данным, закупочная стоимость молока с/х предприятий в феврале находилась на среднем уровне 12.0 грн/кг без НДС. Сырье населения в среднем оценивалось в 8.2 грн/кг.

"Февраль стал седьмым месяцем подряд, когда произошло снижение расчетной маржи производства сырого молока. В отчетном месяце показатель опустился до уровня 12%. Несмотря на обесценивание зерновых, стоимость масличных на внутреннем рынке Украины в последние недели постоянно росла, что давило на показатели расчетной рентабельности. Стабильные цены на сырье помогли избежать более существенного падения", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в начале марта баланс спроса и предложения на рынке сырого молока пока сохраняется.

Отметим, по оценкам Госстата, в январе в Украине было произведено 456 тыс. тонн молока сырья, что на 12,6% меньше, чем в январе прошлого года. В соответствии с категориями:

в с/х предприятиях произведено 227 тыс. тонн (-6.6%)

в хозяйствах населения 229 тыс. тонн (- 17.8%).

Напомним, на 1 февраля поголовье коров в Украине оценивалось в 1.3 млн, что на 13.5% ниже соответствующей даты в прошлом году. При этом население сокращает производство молока и вырезает скот более существенно, чем промышленные хозяйства.



