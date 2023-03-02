Падіння цін обмежило попит на українську молочку на ринку ЄС

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Падіння цін обмежило попит на українську молочку на ринку ЄС
У лютому ціни на сире молоко в Україні залишалися стабільними, а в деяких регіонах ціна навіть зросла.
Про це повідомляє ІНФАГРО.
Зазначається, що падіння цін на молочному ринку ЄС на початку року обмежило попит на українську молочку в цьому регіоні, але вітчизняні експортери змогли зробити акцент на інших напрямах.
Стабілізація світових цін в лютому також покращила ситуацію з попитом на внутрішньому ринку, а головне – поки що не спровокувала масових поставок молочного імпорту з ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Головним фактором міцних цін на сире молоко в Україні була активність сироварів, які тримали в тонусі як первинний, так і вторинний ринок сировини", - підкреслюють аналітики.
За їх даними, закупівельна вартість молока с/г підприємств у лютому знаходилась на середньому рівні 12.0 грн/кг без ПДВ. Сировина населення в середньому оцінювалась в 8.2 грн/кг.
"Лютий став сьомим місяцем поспіль, коли відбулося зниження розрахункової маржі виробництва сирого молока. В звітному місяці показник опустився до рівня 12%. Попри знецінення зернових, вартість олійних на внутрішньому ринку України останні тижні постійно зростала, що тиснуло на показники розрахункової рентабельності. Стабільні ціни на сировину допомогли уникнути суттєвішого падіння", - зауважують аналітики.
Вони додають, що на початку березня баланс попиту і пропозиції на ринку сирого молока поки що зберігається.
Зазначимо, за оцінками Держстату, в січні в Україні було вироблено 456 тис. тонн молока сировини, що на 12.6% менше, ніж у січні минулого року. Відповідно за категоріями:
- в с/г підприємствах вироблено 227 тис. тонн (-6.6%)
- в господарствах населення 229 тис. тонн (- 17.8%)
Нагадаємо, на 1 лютого поголів’я корів в Україні оцінювалося у 1.3 млн, що на 13.5% нижче відповідної дати минулого року. При цьому населення скорочує виробництво молока та вирізає худобу більш суттєво, ніж промислові господарства.