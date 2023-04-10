В Украине упал спрос на молочные продукты

Снижаются цены всех биржевых товаров, молоко и обезжиренное молоко на споте не требуется. Экспорт слабый, склады заполнены, спрос на свежие молочные продукты на внутреннем рынке снизился в преддверии Пасхи.

Об этом говорится в материале "Инфагро".

Отмечается, что на молочном рынке ЕС прошедшие недели тоже были неактивными. Минусовый результат индекса цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (GDT) и предпраздничные планы операторов повлияли на то, что молоко на споте держится на низких отметках (под 30 евроцентов в базовых показателях, принятых в Украине), а стоимость сухого молока и масла на неделе 3-7 апреля снизилась.

Но для украинских производителей есть и позитив – первичный рынок сырого молока продолжает держаться на высоких стоимостных отметках.

Тренды сравнения с ЕС неизменны: в ЕС невыгодно производить сухое молоко и масло из молока первичного рынка, но выгодно из сырья вторичного рынка (спота), в Украине – маржа отрицательная в любом варианте.

На неделе 3-7 апреля разница стоимости украинского сырого молока на споте против ЕС составляет +20% (предыдущая неделя также +20%), разница ЭМ СЗМ/масло составляет -17% (предыдущая неделя -20%).

Эквивалент молока (ЭМ) – перерасчет актуальной (спотовой) стоимости биржевых молочных товаров в эквивалент базового килограмма сырого молока, с учетом затрат и норм производства данных товаров.

Напомним, что стоимость экспорта молочной продукции из США в 2022 году превысила показатели 2021 года на 25%, побив рекорды. Отмечается, что в 2022 году экспорт молочной продукции США составил 9,5 млрд долларов по сравнению с 7,6 млрд долларов в 2021 году. Объем экспорта составил 2,82 млн метрических тонн по сравнению с 2,67 млн метрических тонн в 2021 году.