США "залили" весь мир молоком: экспорт в 2022 году побил рекорды

Стоимость экспорта молочной продукции из США в 2022 году превысила показатели 2021 года на 25%, побив рекорды. Об этом сообщает Food&Beverage Insider со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.

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Отмечается, что в 2022 году экспорт молочной продукции США составил 9,5 млрд долларов по сравнению с 7,6 млрд долларов в 2021 году. Объем экспорта составил 2,82 млн метрических тонн по сравнению с 2,67 млн метрических тонн в 2021 году.

Вице-президент по торговой политике и международным делам Международной ассоциации молочных продуктов (IDFA) Бекки Расдалл объяснила, что увеличение экспорта молочной продукции обусловлено рядом факторов, в частности ростом глобального спроса на нее, особенно на сыр.

Также на экспорт таких продуктов влияет снижение производства молока на некоторых рынках.

"Уровень производства молока на некоторых основных рынках производства молочной продукции снизился [...] США обладают избытком производства, и экспорт является прекрасной возможностью удовлетворения спроса", – высказалась Расдалл.

Также ключевым фактором роста глобального спроса являются инновации в категории молочных продуктов.

"Независимо от того, это инновационные подходы к консистенции и качеству сыра, или инновационное мышление относительно максимизации эффективности цепочки поставок, каждый из этих шагов на этом пути поддерживает экспорт США. Фактически наша отрасль уделяет такое большое внимание инновациям, потому что мы являемся единственным в мире поставщиком определенных уникальных молочных ингредиентов, критически важных для пищевого производства, что также стимулирует экспорт", – отметила представительница IDFA.

В настоящее время США являются третьим экспортером молочных продуктов в мире после ЕС и Новой Зеландии. За последние 10 лет объем экспорта вырос на 52%, а стоимость – на 85%.

При этом генеральный директор IDFA Майкл Дайкс отмечает, что еще три десятилетия назад рынок молочных продуктов США был почти полностью внутренним.

"Молочная промышленность США сейчас экспортирует продукции, эквивалентно примерно 18% всего производимого молока", - сказал Дайкс, добавив, что объемы экспорта на четыре ведущих молочных рынка - Мексику, Канаду, Китай и Филиппины - достигли рекордного уровня.

Напомним, что Украина также нарастила экспорт молочной продукции. В январе-феврале было экспортировано на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.