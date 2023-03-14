США "залили" весь світ молоком: експорт у 2022 році побив рекорди

Вартість експорту молочної продукції зі США у 2022 році перевищила показники 2021 року на 25%, побивши рекорди. Про це повідомляє Food&Beverage Insider із посиланням на дані Міністерства сільського господарства США.

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Зазначається, що у 2022 році експорт молочної продукції США склав 9,5 млрд доларів, порівняно з 7,6 млрд доларів у 2021 році. Обсяг експорту склав 2,82 млн метричних тонн порівняно з 2,67 млн метричними тоннами у 2021 році.

Віце-президентка з торгової політики та міжнародних справ Міжнародної асоціації молочних продуктів (IDFA) Беккі Расдалл пояснила, що збільшення експорту молочної продукції зумовлене низкою факторів, зокрема зростанням глобального попиту на неї, особливо, на сир.

Також на експорт таких продуктів впливає зниження виробництва молока на деяких ринках.

"Рівень виробництва молока на деяких основних ринках виробництва молочної продукції знизився [...] США мають надлишок виробництва, і експорт є чудовою можливістю задоволення попиту", – висловилася Расдалл.

Також ключовим фактором зростання глобального попиту є інновації в категорії молочних продуктів.

"Незалежно від того, чи це інноваційні підходи до консистенції та якості сиру, чи інноваційне мислення щодо максимізації ефективності ланцюжка поставок, кожен із цих кроків на цьому шляху підтримує експорт США. Фактично наша галузь приділяє таку велику увагу інноваціям, тому що ми є єдиним у світі постачальником певних унікальних молочних інгредієнтів, які є критично важливими для харчового виробництва, що також стимулює експорт", – зазначила представниця IDFA.

Наразі США є третім за величиною експортером молочних продуктів у світі після ЄС і Нової Зеландії. За останні 10 років обсяг експорту зріс на 52%, а вартість – на 85%.

При цьому генеральний директор IDFA Майкл Дайкс зауважує, що ще три десятиліття тому ринок молочних продуктів США був майже повністю внутрішнім.

"Молочна промисловість США зараз експортує продукції, еквівалентно приблизно 18% усього виробленого молока", — сказав Дайкс, додавши, що обсяги експорту на чотири провідні молочні ринки – Мексику, Канаду, Китай та Філіппіни – досягли рекордного рівня.

Нагадаємо, що Україна також наростила експорт молочної продукції. У січні-лютому було експортовано на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року.