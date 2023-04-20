Брюссель готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины в 5 стран-членов ЕС

Поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии, власти Евросоюза готовятся ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в 5 государств-членов ЕС. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на чиновников Европейского Союза.

Инициатива запрета импорта зерновой продукции из Украины, обсуждаемая в Евросоюзе, может касаться Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. Исключением может быть реэкспорт в другие страны-члены ЕС или другие части мира.

Такой запрет будет действовать до июня 2023 года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что блок примет "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины.

"В письме к лидерам Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии фон дер Ляен заявила, что эти шаги будут "немедленно противодействовать" ухудшению ситуации для их производителей пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника", - говорится в материале.

Этой инициативой, пишут журналисты, ЕС попытается урегулировать ряд односторонних шагов группы восточноевропейских государств-членов, бросивших вызов основным полномочиям ЕС по торговой политике.

Ранее Еврокомиссия предложила 5 странам пакет финансовой поддержки на 100 млн. евро на фоне кризиса с украинским зерном. Деньги эти члены ЕС получат, если отменят свои односторонние запреты.

Такое заявление прозвучало после встреч с представителями Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, а также с Украиной.

Члены Еврокомиссии сообщили, что на встрече представили комплексные предложения ЕС, направленные на решение проблем аграриев этих 5 стран.

Предложенный Еврокомиссией пакет включает второй транш финансовой поддержки пострадавших фермеров, исключительные защитные меры по ключевым продуктам и меры, направленные на содействие транзиту украинского экспорта зерна через "коридоры солидарности".

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями. Аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, которые снижали цены на их продукцию.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария .

В ЕС заявили о ряде мер по урегулированию зернового кризиса, в частности, к уже предоставленному пакету 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров этих стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.